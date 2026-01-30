Мэр столицы Гренландии раскритиковал мужчину, пытавшегося поднять флаг США

Мэр города Нуука Авараак Ольсен раскритиковал мужчину, который пытался поднять флаг США в столице Гренландии. Глава населенного пункта прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подъем флага в культурном центре нашей столицы, флага военной сверхдержавы, которая неделями намекала на использование военной силы против нас — это не шутка. Это не смешно. Это невероятно вредно», — написал Ольсен.

Как он отметил, подобное поведение нельзя оправдывать различиями в чувстве юмора. По словам мэра, такие поступки пугают жителей Гренландии и лишают их чувства безопасности. В связи с этим глава Нуука призвал людей, посещающих остров, вести себя уважительно.

29 января датский телеканал TV2 сообщил, что некий мужчина пытался поднять американский флаг в столице Гренландии. Однако прохожие остановили его, не дав совершить задуманное.

По данным портала t-online, флаг США пытался поднять немецкий телеведущий Макси Шафрот, принимающий участие в съемках сатирической передачи Extra 3 от телеканала Norddeutsche Rundfunk. Представители телеканала заявили, что в Нууке проводились съемки сатирического фильма, и инцидент с поднятием флага был частью процесса.

Ранее сообщалось, что датский король посетит Гренландию на фоне притязаний США на остров.