Новая Зеландия вводит локдаун из-за одного нового случая COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об общенациональном локдауне после одного случая заражения коронавирусом в Окленде, сообщает «Би-би-си».

«Я хочу уверить Новую Зеландию, что мы изначально готовились к такому повороту событий. Вариант жестких и своевременных действий сработал раньше. Мы можем наблюдать по тому, что происходит в других странах, что может произойти, если мы не опередим вирус. У нас всего один шанс», — заявила премьер.

Введение чрезвычайных мер связано со случаем заражения 58-летнего гражданина в Окленде — крупнейшем по населению городе государства.

В стране будут закрыты учебные заведения, офисы и все предприятия. Будут продолжать работу только экстренные службы, аптеки и магазины.

Ранее сообщалось, что локдаун будет введен в Канберре после одного случая заражения.