Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что вслед за Соединенными Штатами увеличивают контингент в Афганистане для эвакуации граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что штат военных увеличили на 200 человек. В общей сложности теперь 900 человек обеспечивает эвакуацию граждан в Афганистане.

«В ближайшее время у нас будет около 900 военнослужащих британских вооруженных сил в Кабуле в рамках операции Pitting», — подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Отмечается, что в регион будет передислоцирован дополнительный персонал, который «сможет быстро перебраться в Афганистан, если это потребуется».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в понедельник вернется из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в Белый дом, где в 22:45 (по мск) выступит с заявлением по ситуации в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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