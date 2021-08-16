«Аэрофлот» и AirBridgeCargo решили не летать над Афганистаном

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и AirBridgeCargo приняли решение не летать над Афганистаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Рейсы компаний «Аэрофлот» и AirBridgeCargo выполняют полеты через воздушное пространство Афганистана. С сегодняшнего утра они приняли решение не летать над этой страной. Это связано с НОТАМ (извещение летному составу), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана», — рассказал источник агентства.

В «Аэрофлоте» уточнили, что решение о прекращении полетов над территорией Афганистана касается рейсов в Дели и Бангкок.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик Lufthansa изменяет маршруты полетов своих воздушных судов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана.

«Все входящие в Lufthansa Group авиакомпании приостанавливают полеты над Афганистаном до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении пресс-службы.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

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