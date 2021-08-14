Захарова: непродление визы журналистке «Би-би-си» не связано с ущемлением свободы слова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о непродлении визы корреспонденту «Би-би-си» Саре Рейнсфорд является ответной мерой против аналогичных действий со стороны Великобритании. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», — констатировала Захарова.

По ее словам, визу Рейнсфорд предоставят после того, как британские власти «прекратят гонения» на российских журналистов.

«Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик», — добавила она.

Ранее Министерство иностранных дел отказалось продлевать рабочую визу корреспондентке «Би-би-си» Саре Рейнсфорд, освещающей события в России. Высылку Рейнсфорд в МИДе назвали ответной мерой на действия Великобритании, которая дискриминирует российских журналистов, не выдавая им визы.

Корреспондентка должна будет уехать 31 августа 2021 года, когда истечет срок действия ее российской визы.