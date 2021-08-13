Министерство иностранных дел отказалось продлять рабочую визу корреспондентке «Би-Би-Си» Саре Рейнсфорд, освещающей события в России. Об этом сообщает Bloomberg.

Высылку Рейнсфорд в МИДе назвали ответной мерой на действия Великобритании, которая дискриминирует российских журналистов, не выдавая им визы.

Корреспондентка должна будет уехать 31 августа 2021 ujlf, когда истечет срок действия ее российской визы. Ни Рейнсфорд, ни «Би-би-си» инцидент пока не прокомментировали.

Британского журналиста высылают из России впервые за десять лет — в 2011 году из страны был вынужден уехать корреспондент The Guardian Люк Хардинг.

Ранее посольство России в США раскритиковало ограничения по визам для российских журналистов.