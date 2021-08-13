В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России обновился максимум по числу подтвержденных летальных исходов в связи с коронавирусной инфекцией. Число смертей составило 815, заявили в оперативном штабе в Telegram-канале.

«Зафиксировано 815 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 368 человек», — сообщили в оперштабе.

За все время пандемии в России подтверждено 168 864 летальных исхода, выздоровели от COVID-19 5 848 340 человек.

Больше всего новых заражений наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской и Свердловской областях. Меньше всего новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в Магаданской области (31), Чукотском и Ненецком автономных округах (15 и 14 соответственно).

Ранее стало известно, что улучшение эпидемиологической ситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений. Отменяется регулярное тестирование на коронавирус не менее 10% персонала столичных компаний.