Названа предварительная причина падения Ми-8 в озеро на Камчатке

Вертолет Ми-8 мог упасть в Курильское озеро на Камчатке, по предварительным данным, в результате ошибки экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться куда он садится и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно», — сказал источник.

По его словам, спастись смогли те, кто сразу сориентировался и выплыл на поверхность с глубины от 1 до 10 м. Источник добавил, что каких-либо сбоев в работе техники, по предварительным данным, не было.

Отмечается, что в результате катастрофы погибли восемь человек, в том число командир вертолета и ребенок. Спаслись восемь человек, среди них два члена экипажа.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Вертолет упал в озеро, в настоящее время он находится на глубине 100 метров.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что два человека, спасенных после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.