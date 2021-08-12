В Израиле ужесточат ограничения из-за коронавируса с 18 августа

Правительственная комиссия по борьбе с COVID-19 в ночь на четверг, 12 августа, утвердила новые ограничения в Израиле из-за ситуации с коронавирусом. В результате положения «зеленого стандарта» планируется распространить на все сектора экономики, сообщила на официальном сайте канцелярия премьер-министра.
Правила не коснутся лишь крупных торговых центров.
«Зеленый стандарт» включает в себя обязательное предъявление сертификата о вакцинации («зеленый паспорт»), или о выздоровлении от COVID-19, либо отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию при входе на массовые мероприятия», — уточнили в канцелярии.
Принято решение об ограничении посещения массовых мероприятий и усилении контроля за соблюдением требований.
Предполагается, что торговые центры и магазины будут работать в соответствии с заполняемостью помещений.
Новые ограничения начнут действовать 18 августа.
Ранее сообщалось, что в Израиле уничтожат 80 000 вакцин от коронавируса на сумму $1,8 млн.