В партии бананов во французском порту нашли 400 кг кокаина

Сотрудники таможни в городе-порте Дюнкерк, расположенном на берегу Ла-Манша, нашли 400 килограммов наркотиков в транспортном контейнере, прибывшем из Колумбии, о чем сообщает 20 Minutes.

Прокуратура Дюнкерка подтвердила, что в прибывшем в порт Лун-Плаж контейнеровозе была обнаружена особо крупная партия кокаина. Наркотики хранились в 25 ящиках, которые были обнаружены в поставке южноамериканских бананов. По словам сотрудников правоохранительных органов Франции, стоимость изъятого товара составляет несколько десятков миллионов евро.

Незаконный оборот наркотиков чрезвычайно широко распространен в Колумбии. Именно эта страна получила статус главного производителя кокаина в мире в конце в 1993-1999.

Активное развитие наркобизнеса в Колумбии обусловлено низким уровнем жизни населения и, как следствие, дешевизной производства наркотиков.

Ранее в Индии отец продал сына, а на полученные деньги купил наркотики.