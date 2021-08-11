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Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти под Новороссийском

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Спутниковая съемка Института космических исследований РАН

Росприроднадзор проведет оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Росприроднадзор произведет расчет ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости. При необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, что в 400 тысяч раз больше. Отмечается, что об этом свидетельствуют снимки, сделанные спутником Sentinel-1. Их проанализировали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

7 августа стало известно, что залповый выброс сырой нефти произошел в порту города Новороссийск при погрузке греческого танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции). Отмечалось, что инцидент произошел в море в 6 км от берега. Последствия разлива нефтепродуктов начали устранять аварийно-спасательные службы Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий выброса.

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