Застрелившему судебных приставов сочинцу продлили арест на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на два месяца срок содержания под стражей Вартану Кочьяну. Мужчина ранее убил двух судебных приставов, исполнявших решение суда по сносу самостроя в Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

«Ленинским районным судом продлена мера пресечения Кочьяну Вартану Михайловичу. Срок содержания под стражей продлен по 8 ноября 2021 года включительно», — уточнили представители суда.

Не пояснялось, на каком основании меру пресечения рассматривали в другом городе.

9 июня этого года в Адлерском районе на улице Просвещения собственник самовольного строения Кочьян, не планировавший покидать здание, обстрелял двоих приставов при исполнении. Сотрудники погибли на месте. В отношении 60-летнего мужчины было заведено уголовное дело.

В июле дом застрелившего судебных приставов мужчины был снесен. Сочинские власти обратили внимание на самострой на улице Просвещения после пожара летом 2019 года, в котором погибли 11 человек. Администрация города подала в Адлерский районный суд исковое заявление о признании построек самовольными, которое было удовлетворено.

До этого на Кубани активизировалась борьба с незаконным строительством.