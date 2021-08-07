Посольство Ирака в России организует эвакуационный рейс из Белоруссии

Посольство Ирака в России организует эвакуацию своих граждан из Белоруссии после того, как были приостановлены все пассажирские рейсы в Минск. Об этом заявил посол республики в РФ Абдель Рахман аль-Хасани, сообщает РИА «Новости».

«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», — рассказал дипломат.

В соответствии с распоряжениями правительства Ирака на неопределенный срок были приостановлены все пассажирские рейсы в Белоруссию, кроме тех, что организованы для возвращения иракских граждан. Такие самолеты будут вылетать из Ирака без пассажиров.

До этого Иракские авиалинии объявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск. Однако обратных перелетов решение не касалось.

Этому предшествовало обнаружение ночью на границе с Литвой жителя Ирака в очень тяжелом физическом состоянии. При оказании первой помощи мужчина скончался.