В Минздраве Кубани рассказали о состоянии госпитализированных с поезда детей

Дети, госпитализированные с пищевым отравлением с поезда Мурманск — Адлер, были доставлены в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края.

«С подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 20 несовершеннолетних <…> Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также рассказали, что дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные члены групп продолжили свое путешествие до станции назначения.

В Роспостребнадзоре агентству сообщили, что за их состоянием будут наблюдать сотрудники детских лагерей Туапсинского района, в которых они должны будут провести свой отдых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были взяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.