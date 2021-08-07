В красноярском воздухе обнаружили превышение нормативов по загрязняющим веществам

Превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе зафиксировано в Красноярске. До города ранее дошел дым от лесных пожаров, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Задымление был выявлено в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске, а также Зеленогорске.

«В г. Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 3,5 – 3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза», — уточнили в надзорном ведомстве.

РМ10 являются частицами того или иного вещества в воздухе, имеющие диаметр от 10 микрометра (мкм) и менее, а PM2.5 — 2.5 мкм и меньше. Частицы такого размера составляют основную часть пыли.

В Роспотребнадзоре добавили, что превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида не обнаружено.

Ранее дым от пожаров в Якутии пришел почти в 400 красноярских населенных пунктов.

В Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 180 тыс. га. Спасатели МЧС на данный момент продолжают работу по защите сел Бясь-Кюёль, Кырыкый и других.