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Автобус загорелся на ходу в Красноярске и его быстро потушила пожарная машина

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Автобус, следовавший по маршруту №43, загорелся на улице Годенко в Красноярске. Возгорание в общественном транспорте оперативно потушили, горел моторный отсек, сообщает ngs.24.ru.

Инцидент произошел между остановками «Кравченко» и «ГорДК». Кадры пожара были сняты камерой видеонаблюдения.

В начале автобус задымился, а потом заполыхал. Пассажиры самостоятельно покинули загоревшийся транспорт, в результате происшествия никто не пострадал.

Быстро потушить возгорание удалось, потому что рядом была машина пожарных. Сейчас не уточняется, что стало причиной возгорания. В районе инцидента образовался затор, движение наземного транспорта осложнено.

Со стороны перевозчика комментариев еще не поступало.

Ранее в Ростове-на-Дону во время движения загорелся автобус. Как поясняли в пресс-службе, задымление возникло в задней части транспортного средства.

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