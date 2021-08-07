МВД описало среднестатистического преступника в России

МВД России составило портрет среднестатистического преступника в стране, основываясь на данных о состоянии преступности за полгода, передает ТАСС.

За шесть месяцев текущего года в России выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода, а 58% ранее уже совершали преступления. Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

Большинство противоправных действий совершаются мужчинами, на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на иностранных граждан — менее 4%.

За последние полгода в России выявили 16 тыс. иностранцев, совершивших преступления, 80% из них — выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

Отмечается, что среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилось на 15% и 12% соответственно, до 13,7 тыс. и 15,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Севастополь возглавил рейтинг регионов по росту преступности.