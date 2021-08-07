Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Москве 7 августа

Дождь и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 7 августа, но воздух прогреется до 27-29°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Подмосковье столбик термометра поднимется до 26-31°С. При этом сильного ветра из-за непогоды не прогнозируется, его скорость составит 6-11 м/с.

Ранее сообщалось, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут «лебединой песней» лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до 25-30°С.

Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1°С теплее нормы, но только с 60-процентным количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета. Однако во второй половине сентября в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом активизируется циклоническая деятельность.