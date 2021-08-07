Более 100 жилых домов оказались в зоне паводка в Амурской области

Паводок в Амурской области подтопил 105 жилых домов в Благовещенском, Бурейском, Михайловском, Серышевском и Селемджинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Вода зашла в 105 жилых домов. Оказались подтоплены 1 тыс. 309 приусадебных участков. На утро 7 августа частично подтоплены 32 участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 19 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что циклон, надвигающийся на Амурскую область, вызвал сильные дожди, результатом которых стало подтопление, отрезавшее два населенных пункта. В городе Завитинске дождевым паводком подтоплено 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов, размыло участок автомобильной дороги сообщением город Завитинск – село Валуево в районе озера Неумывакино. В связи с этим без транспортного сообщения оказалось село Валуево.