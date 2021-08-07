Шеф-повар назвал опасную ошибку россиян на кухне

Шеф-повар Антон Калер заявил в беседе с радио Sputnik, что вареные раки могут превратиться в отраву буквально за считаные минуты.

Мясо раков — это вкусный и полезный продукт, который богат витаминами, микро- и макроэлементами. В нем содержится кальций, калий, магний, фосфор и йод, много белка и ничтожно мало жиров. Однако приготовленные раки очень быстро портятся. Калер обратил внимание, что в магазинах раки всегда плавают в аквариумах.

По его словам, рак должен быть живым вплоть до варки. Если приготовить и съесть умершего своей смертью морского обитателя, то можно легко отравиться, рассказал эксперт.

«Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона — с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца», — порекомендовал специалист.

Он добавил, что раков нужно варить не больше пяти минут, чтобы они не переварились.

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