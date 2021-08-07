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В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего страдает от постковидного синдрома

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что женщины чаще страдают от постковидного синдрома, но мужчины дольше болеют коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», — сказала она.

По ее словам, достоверных данных о половых различиях в течении COVID-19 нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.

Ранее эксперт рассказал, как долго после COVID-19 может восстанавливаться обоняние. Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов отметил, что восстановление обоняния после коронавируса может в некоторых случаях занять годы.

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