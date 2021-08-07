Друзья на мальчишнике пытались проколоть жениху сосок и привязали его в трусах к столбу

Британец Джек Уилкинс стал жертвой жестокого розыгрыша на собственном мальчишнике. Об этом сообщает Daily Express.

Джек устроил вечеринку в преддверии свадьбы. Сначала друзья мужчины пытались сделать ему пирсинг соска, но после того, как затея провалилась, придумали кое-что получше.

«Мальчишник для Джека вскоре стал притчей во языцех, когда неудавшаяся попытка пирсинга соска закончилась тем, что его перенесли через дорогу и приклеили к светофору возле паба в одних только подтяжках, трусах, сандалиях и носках», — рассказал изданию один из друзей Уилкинса, Аарон Шинник.

По его словам, розыгрыш позабавил не только их самих – проезжающие мимо автомобилисты активно сигналили компании в знак того, что оценили шутку.

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