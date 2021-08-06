В Эмирейтс рассказали, почему международные перелеты не могут подешеветь в пандемию

Сейчас предложение на перелеты ограничено примерно в три раза, это оказывает давление на тарифы, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор авиакомпании Эмирейтс в России и СНГ Вадим Бесперстов.

«Сейчас предложение ограничено примерно в три раза, и, конечно, это оказывает определенное давление на тарифы. Если таких ограничений не будет, то, конечно же, тарифы будут доступнее», — сказал он.

Тарифы, отметил Бесперстов, формируются исходя из динамики спроса и предложения. «Как вы знаете, в настоящий момент введены ограничения, и, если между какими-то странами разрешен один рейс в неделю, спрос на этот один единственный рейс будет огромным, и авиакомпании просто вынуждены вводить очень высокие тарифы. Просто для того, чтобы у людей была возможность улететь. Потому что, если тарифы будут низкими, то рейсы выкупят сразу же на 100%. И те, кому очень сильно надо улететь, не смогут это сделать», — пояснил он.

Тарифы — это в первую очередь производная от доступных провозных емкостей, добавил Бесперстов, и многое зависит от решений, которые будут принимать правительства разных стран.