Авиаотрасль восстановится не раньше 2023-2024 годов, сообщил эксперт

Авиаотрасль восстанавливается хуже, чем прогнозировала Международная ассоциация воздушного транспорта IATA, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор авиакомпании Эмирейтс в России и СНГ Вадим Бесперстов. Он ожидает, что сфера вернется на «более-менее нормальный уровень» в 2023-2024 годах.

«По прогнозам IATA, Международной ассоциации воздушного транспорта, к 2019 году мы вернемся не раньше, чем в 2023 году. И прогноз по восстановлению отрасли на 2021 год был на уровне 50%. На мой взгляд, мы идем ниже этого прогноза. Я думаю, что мы отстаем в восстановлении», — отметил он.

Причиной он назвал появление новых штаммов коронавируса – правительства разных стран вынуждены закрывать границы.

«Поэтому ожидания такие, что мы вернемся на более-менее нормальный уровень в 2023-2024 годах», — пояснил Бесперстов.

2021 год, по его мнению, идет «не так мягко», как надеялись авиаперевозчики. «Основная проблема — вакцинация. И мы в России это видим очень хорошо. К сожалению, люди не хотят вакцинироваться, и это не дает сбить очередную волну заражений. Соответственно другие правительства ориентируются на количество заражений на 100 тыс. населения. И когда цифры растут, вводятся новые ограничения», — заключил директор Эмирейтс в России и СНГ.

Накануне сообщалось, что ряд российских авиакомпаний получили разрешение на полеты из РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.