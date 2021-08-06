Попова: Россия научилась быстро справляться с подъемом ковида

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, то Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, хотя раньше это занимало два с половиной месяца. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

Она отметила, что там, где все было сделано вовремя и весь процесс подъема занял не более четырех недель – это хороший результат.

«<…> Это два инкубационных периода. Прошлой весной это было гораздо больше. Осенью и в начале зимы это занимало практически 2,5 месяца, но сегодня мы научились с этим справляться за четыре недели, но, только в том случае, когда мы делаем все своевременно и правильно», — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией на курортах России сегодня «не безоблачная».

Она напомнила россиянам, что нужно по-прежнему соблюдать меры защиты, не расслабляться даже во время отпуска, потому что «вирус не дремлет».

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено 6 402 564 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стал 163 301 человек, вылечились 5 720 353 пациента.