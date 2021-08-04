Отец пропавшего в Турции россиянина рассказал об операции по поиску сына

Двадцатилетнего гражданина России Макара Рагина, пропавшего в Турции 28 июля, разыскивают на Принцевых островах, куда он собирался поехать. Об этом рассказал его отец Федор Рагин, передает РИА «Новости».

«Пока результатов поисков нет. Макара ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам. Консульство нам помогает, полиция тоже работает. Подключили адвокатов. Мы тоже ищем с нашими друзьями», — поделился мужчина.

Макар Рагин прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, где учится в университете. Но за день до вылета Макар Рагин вышел из отеля, чтобы поехать на Принцевы острова, и не вернулся. Его личные вещи и документы остались в гостинице.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Стамбуле россиянина могли задержать во время рейда по борьбе с нелегалами.