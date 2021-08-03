Премьер-министр Финляндии вернула в бюджет страны деньги за свои завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет страны деньги, потраченные на завтраки за счет налогоплательщиков, сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

«Премьер-министр заплатила [за завтраки за счет бюджета] за 2020 год, то есть более 10 000 евро», — уточняет газета.

Глава кабинета министров также намерена до конца августа вернуть средства, которые были потрачены на питание членов ее семьи в текущем году.

Санна Марин решила добровольно возместить потраченные ею бюджетные деньги после того, как журналисты выяснили, что семья премьера тратит на завтраки в резиденции главы правительства порядка €300 в месяц. При этом в законе Финляндии отсутствует пункт о покупке продуктов для главы правительства.

Марин является премьер-министром Финляндии с декабря 2019 года, став третьей женщиной на этом посту, а также самым молодым премьером не только в своей стране, но и во всем мире.