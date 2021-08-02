Китайская вакцина «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в этом году

Китайская вакцина от коронавируса «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 году. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе компании «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.

«В ноябре 2020 года компания «Петровакс» подала пакет документов в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. Сейчас «Конвидеция» находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году», — пояснили в компании.

Кроме того, представитель предприятия отметил, что, помимо Китая, препарат применяется для массовой вакцинации населения в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии. После регистрации в России компания планирует производить вакцину на собственном производственном комплексе в Подмосковье и поставлять на экспорт.

«Петровакс» начала сотрудничать с китайской Cansino Biologics Inc в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса «Конвидеция» по итогам третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала высокую эффективность. Российские ученые смогли подтвердить безопасность и эффективность препарата.