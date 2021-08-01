Фонтан нефти забил в Венесуэле

В венесуэльском штате Сулиа забил десятиметровый нефтяной фонтан. Об этом сообщает El Pitazo.
Нефтяной столб появился рано утром 31 июля. Предположительно, прорыв произошел на законсервированной скважине, или прилегающем к ней трубопроводе.
Жители соседних домов поднялись на крыши, чтобы во всех подробностях рассмотреть необычное зрелище. Некоторые из них сняли фонтан и поделились видео в социальных сетях.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны, местные власти и представители PDVSA.
Сколько вылилось нефти, и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.
Ранее прорыв нефтепровода в Ханты-Мансийском автономном округе привел к пожару на реке Обь.