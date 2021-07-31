В центре Петербурга обстреляли теплоход

В Петербурге обстреляли теплоход «Фонтанка 1», сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля на набережной реки Мойки.

Проплывающее судно обстрелял из пневматического оружия неизвестный. В результате у теплохода оказалось пробитым окно.

Капитан корабля обратился в полицию, возбуждено уголовное дело, личность стрелявшего устанавливается.

По данным «Фонтанки.ру», стрельба по теплоходам в Петербурге происходит уже несколько дней. Первое сообщение о таком случае поступило в правоохранительные органы 21 июля. Тогда утверждалось, что неизвестный стрелял из окон по теплоходу в районе дома 36 по набережной реки Мойки.

Ранее сообщалось, что моторная лодка с людьми врезалась в опору моста в Петербурге.