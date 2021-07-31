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Судья освободил подростка-сатаниста, узнав что он отличник

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В Англии подросток-сатанист, боготворивший норвежского массового убийцу Андерса Брейвика и скачавший 11 различных руководств по терроризму, избежал тюремного заключения после того, как судья узнал, что он готовится к сдаче выпускных экзаменов на отлично для поступления в Бристольский университет, сообщает Daily Mail.

Судье были предоставлены письма от родителей, директора школы, где учится 17-летний юноша, а также справка о его успеваемости. Ознакомившись с документами, судья Бристольского суда по делам несовершеннолетних Пол Голдспринг сказал молодому человеку, что планировал приговорить его к 12 месяцам заключения, но передумал это делать.

«Как я вижу, вы очень усердно учитесь в школе и очень-очень умны», — прокомментировал свое решение судья, добавив, что не хочет, «чтобы у кого-то сложилось впечатление, будто бы к менее умному ученику следует относиться хуже».

Отсутствию наказания также поспособствовало раскаяние молодого человека в своих поступках и признание им неправоты своих взглядов. Он написал письмо судье, в котором отметил, что осознает свои ошибки и что «в его жизни многое изменилось».

Юношу задержали в аэропорту Бристоля 2 декабря 2019 года, когда он и его отец собирались вылететь в родную Польшу.

В марте в Нью-Йорке спустя 20 лет освободили трех осужденных за преступление, которое они не совершали.

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