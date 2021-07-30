Иммунолог оценил шансы заразиться коронавирусом без перчаток

Частота передачи вирусов, в частности возбудителя COVID-19, через поверхности человеку при отсутствии перчаток может варьироваться от 3 до 15%, заявил вирусолог Владимир Болибок.

«Наиболее загрязненными предметами считаются входные группы в зданиях и на транспорте, двери, поручни, кнопки лифтов и т. д. Чтобы люди не заражались через эти поверхности, было придумано ввести ношение перчаток, поэтому мера была действенная, но к сожалению никто ее не выполнял», — завил врач изданию URA.RU.

Он напомнил, что во время «первой волны» коронавируса люди более ответственно относились к карантинным ограничениям и из-за страха заболеть регулярно использовали рекомендованную индивидуальную защиту — санитайзеры, маски и перчатки. Именно это, по мнению врача, способствовало отсутствию резких скачков заболеваемости.

Ранее врач рассказал, во сколько раз маска снижает шанс заболеть COVID-19.