Полицейский, обвиненный в убийстве школьницы, два года назад раскрыл такое же преступление

Обвиненный в убийстве 15-летней самарской школьницы подполковник полиции Антон Безчетвертев два года назад поймал убийцу другого ребенка. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на знакомых Безчетвертева.

По словам коллег полицейского, два года назад он поймал ранее судимого мужчину, который убил ученицу самарской школы в здании заброшенного морга. За это Безчетвертеву подарили компьютер.

В статье говорится, что подполковник начинал оперативным сотрудником в третьем отделе полиции Самары. Затем перешел в главное управление, где занялся расследованием автомобильных краж. После этого попал в «убойный отдел» города и вернулся в третий отдел, заняв там должность заместителя начальника.

Также знакомые Безчетвертева отмечают, что у него не было проблем в личной жизни — они с супругой работали в одном отделе.

После инцидента подполковника уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что Безчетвертев полностью признал свою вину.