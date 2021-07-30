Блогера Джаборова просят приговорить к 4 годам колонии после пранка в метро

Гособвинение потребовало приговорить блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии после имитации приступа коронавируса в московском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначить наказание Джаборову К. С. в виде 4 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе.

Двум другим обвиняемым, Исаченко А.А. и Мелихову С.Д., гособвинение запросило три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В феврале 2020 года Джаборова задержали по подозрению в хулиганстве. Молодой человек вместе с друзьями снял ролик в столичном метро: пранкер упал в вагоне, имитируя внезапный приступ. В полиции считают, что таким образом он спровоцировал панику среди пассажиров, которые в спешке покинули вагон.

В конце декабря дело блогера передали в суд.