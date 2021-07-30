В Роспотребнадзоре рассказали, что длительность болезни при штамме «дельта» увеличилась

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом «дельта» увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действительно, генотип штамма «дельта» характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода – он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», — подчеркнул Горелов.

Он добавил, что тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом, как и при инфицировании другими штампами коронавируса.

Он подчеркнул, чтобы защититься от болезни, важно своевременно пройти вакцинацию.

Ранее Горелов заявил, что говорить о тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в России пока рано.