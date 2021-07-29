Безумная погоня индюшки за грузовиком попала на видео

В городе Мэдисон штата Висконсин индюшка гонялась за фургоном почтовой службы USPS. Видео погони опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как птица настойчиво преследует машину. Когда фургон останавливался, чтобы водитель опустил почту в почтовый ящик, она бегала вокруг автомобиля и пыталась заглянуть в окна.

Видео записала пассажир машины, которая ехала за ними. «На это так смешно смотреть», — сказала она.

Ранее полиция города Уэнам с населением в 5 тыс. человек в штате Массачусетс в США подготовила свод правил для обороны от агрессивных индюшек, которые стали нападать на местных жителей. Численность диких индеек по всему штату достигает 35 тыс. особей. Они стали особенно агрессивны в последнее время, когда попали в городские условия, пока люди сидели по домам на карантине.

В то же время во Флориде, на острове Ки-Уэст, жители пожаловались городскому комиссару Мэри Лу Гувер, что куры нападали на них из-за собачьих отходов, приняв их за еду. По словам Гувер, птицы становятся все более агрессивными. Они нередко лакомятся попкорном и картофелем фри из рук туристов и местных жителей, а потом гадят на территории отелей и домов.