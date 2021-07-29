Аргентина получила 500 литров активного вещества второго компонента «Спутник V»

Аргентина получила 500 литров активного вещества для производства второго компонента вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила аргентинская лаборатория Richmond.

«Сегодня в нашу страну прибыли еще 500 литров (активного вещества) второго компонента вакцины «Спутник V», что нам позволит произвести примерно 760 тысяч доз. Скоро они будут доступны нашим гражданам», — говорится в пресс-релизе.

Ранее газета La Naciоn сообщила, что советница президента Аргентины Сесилия Никколини направила руководству РФПИ письмо 7 июля. В нем говорилось о необходимости срочно прислать партию второго компонента «Спутника V». Позже Никколини уточнила, что стороны «находятся в постоянном, почти ежедневном контакте» по поводу поставок вакцины в Аргентину. Также она добавила, что письмо не является угрозой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержку поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину. По его словам, обязательства поставок вакцины на внешний рынок обязательно будут выполняться.