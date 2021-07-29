Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS) в Twitter.

«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», — говорится в сообщении NWS.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

10 июля сообщалось, что пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане.

В начале месяца сообщалось, что в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек.

22 июля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов греческого архипелага Додеканес, расположенного в нескольких километрах от берега Турции. Эпицентр располагался на расстоянии около 40 км к юго-востоку от города Кефалос, где проживают около 2,5 тыс. человек.