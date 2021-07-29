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Twitter закроет штаб-квартиру и офисы из-за ситуации с «дельта»-штаммом коронавируса

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Jeff Chiu/AP

Американская компания Twitter намерена закрыть штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке на фоне ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя сервиса.

При этом две недели назад Twitter разрешил своим работникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

Кроме закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов». В настоящий момент неизвестно, как долго будут действовать новые ограничения со стороны Twitter.

Twitter Inc. основали в 2006 году. Основным продуктом компании является социальная сеть микроблогов Twitter. Первоначально в ней можно было размещать твиты в 140 символов, позднее это число увеличилось до 280.

Ранее Google заявила об обязательной вакцинации всех сотрудников, работающих в офисах.

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