На Шри-Ланке нашли драгоценный камень весом 2,5 млн карат

В округе Ратнапура на юго-западе Шри-Ланки обнаружили скопление звездчатых сапфиров, вес которого составляет рекордные 2,5 млн карат (510 кг). Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ланкийское Управление по драгоценным камням и ювелирным изделиям.

«Это особенный образец звездчатого сапфира, возможно, самый крупный в мире <...> Учитывая его размер и ценность, мы считаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — рассказал председатель Управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.

Ланкийское скопление сапфиров — крупнейшее из когда-либо добытых. В управлении заявили, что стоимость камня на международном рынке может достигнуть $100 млн.

Звездчатый сапфир получил свое название из-за уникального оптического эффекта. При попадании света поверхности камня появляется звездообразная фигура.

Шри-Ланка — крупнейший экспортер драгоценных камней вообще и сапфиров в частности. В прошлом году страна продала драгоценностей на $500 млн.

Ранее в Шереметьево у пассажира, прилетевшего из Дели, нашли 13 кг ювелирных украшений.