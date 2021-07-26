Аист-беглец «сдался» полицейским района Сокольники

Аиста, сбежавшего из московского «Орнитария» в парке Сокольники, поймали сотрудники ОМВД России по району Сокольники. Об этом сообщается на странице АНО «Орнитарий» «ВКонтакте».

Птица сбежала из учреждения 23 июля.

«Рады сообщить, что аист-беглец нашелся. Как оказалось, вылетев из парка, птица прямиком направилась к отделению полиции района Сокольники. После приземления рядом со входом в отдел, аист сдался властям, был задержан до выяснения личности и временно размещен в «обезьяннике». Где благополучно и дождался приезда орнитологов», — рассказали в организации.

Сотрудники учреждения выразили особую благодарность сотрудникам ОМВД по району Сокольники за «внимательное и доброжелательное отношение к животным и умелое разрешение нештатных ситуаций».

Аист по кличке Лорд поступил в «Орнитарий» шесть лет назад с пулевым ранением крыла.

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