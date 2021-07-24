В Техасе четыре человека погибли от опасного грибка

Устойчивый к лекарствам грибок Candida auris распространился в двух больницах Техаса, став причиной смерти четырех пациентов, сообщает телеканал KXAS-TV.

В одном из округов штата подтвердили в общей сложности девять случаев инфицирования и заявили, что первый зарегистрированный случай произошел в январе 2021 года. После этого в больницы было отправлено несколько медицинских рекомендаций.

По словам представителей местного здравоохранения, широкая общественность обычно не подвержена риску заражения Candida auris, однако грибок опасен для людей в домах престарелых и больницах.

В свою очередь, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что во всем штате с января по апрель было зарегистрировано 22 случая. С апреля были выявлены новые случаи заражения, но о них не сообщалось.

Candida auris чаще всего заражаются люди с ослабленной иммунной системой. Он наиболее опасен при попадании в кровоток, сердце или мозг. Размножаясь, грибок может вызвать инвазивный кандидоз (фунгемию).

Также Candida auris полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.

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