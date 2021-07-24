До 23 градусов тепла ожидается в Москве

В Москве в субботу 24 июля ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла, следует из данных Гидрометцентра.

Ночью температура в столице существенно снизится и будет достигать 10-12 градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается до 24 градусов тепла. В ночь на воскресенье похолодает до семи градусов, а местами — до трех градусов.

Ветер северо-западный, его скорость не превысит 11 м/с. В Подмосковье скорость ветра будет в среднем ниже, чем в столице.

Атмосферное давление в регионе составит 744-748 мм ртутного столба, оно будет расти к вечеру. Влажность воздуха в диапазоне 41-67%.

Накануне синоптик рассказал про грядущий «пик тепла» в нескольких российских регионах.

Ранее метеоролог рассказала, какой прогноз погоды наиболее достоверный.