news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова отреагировала на заявление Госдепа о «Северном потоке... 22.07.2021, 23:59
Червиченко: Кунц дает такой результат на ОИ, от которого глаза на лоб... 22.07.2021, 23:57
«Роскосмос»: модуль «Наука» отвечает на команды... 22.07.2021, 23:54
Президент Азербайджана снова предложил Еревану подписать мирное соглашение 22.07.2021, 23:43
От коронавируса скончался архимандрит Валаамского монастыря 22.07.2021, 23:42
В МИД прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины 22.07.2021, 23:35
СК просит арестовать подростков, опоивших и изнасиловавших 13-летнюю девочку 22.07.2021, 23:28
Свищев: мужская художественная гимнастика — это безумие, даже смотреть... 22.07.2021, 23:28
Захарова прокомментировала соглашение США и ФРГ по «Северному потоку... 22.07.2021, 23:13
Роскосмос перенес отстыковку модуля «Пирс» от МКС 22.07.2021, 23:12

Четверо туристов пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Группа из восьми туристов попала под камнепад во время экскурсии в Черекском районе Кабардино-Балкарии, четыре человека получили травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Главное управление МЧС.

«Гора Куру, восемь человек попали под камнепад — четыре травмированы, четыре нет», — рассказали в экстренных службах.

Для эвакуации группы туристов задействовали вертолет Ми-8, так как туристы находятся в недоступном для машин месте, а время пешего подхода к альпинистским ночевкам, по словам спасателей, может занять сутки.

В спасательной операции принимают участие 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер».

Ранее в Абхазии четверых российских туристов унесло в море, один из них погиб.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Демпфер не сработал: смогут ли власти сдержать рост цен на бензин
Минэнерго готово жестко регулировать оптовые цены на бензин
«С менталитетом осажденных»: что пишет о российских олимпийцах западная пресса
Иностранные СМИ высоко оценили перспективы российских атлетов в Токио
Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В Госдепе заявили, что США сохраняют все инструменты давления по «Северному потоку — 2»
Арестован судмедэксперт, подтвердивший самоубийство Леонида Ошарина
Президент Азербайджана снова предложил Еревану подписать мирное соглашение
«Роскосмос»: модуль «Наука» отвечает на команды с Земли
Новости и материалы
Захарова отреагировала на заявление Госдепа о «Северном потоке — 2»
Червиченко: Кунц дает такой результат на ОИ, от которого глаза на лоб лезут
От коронавируса скончался архимандрит Валаамского монастыря
В МИД прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины
СК просит арестовать подростков, опоивших и изнасиловавших 13-летнюю девочку
Свищев: мужская художественная гимнастика — это безумие, даже смотреть на это не хочу
Захарова прокомментировала соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Роскосмос перенес отстыковку модуля «Пирс» от МКС
Журова назвала причину, по которой 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена
Художественный гимнаст заявил, что у Навки «гнилое сердце»
Вашингтон вычислил шесть возможных участников покушения на президента Гаити
Уткин потроллил Канделаки за слова о раскрутке спорта в России
Кулеба заявил, что Украина продолжит борьбу против «Северного потока — 2»
Женщины на карантине в британских отелях пожаловались на домогательства
Российский Су-27 сопроводил над Балтийским морем многоцелевой истребитель ВВС Германии
Госуслуги станут доступны через банковскую идентификацию
«Мы оба красим ногти, оба популярны»: девушка-боец вызвала Моргенштерна на бой
Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных
Все новости
«30 лет для новой машины — это очень много»: Ка-62 нашел первого покупателя
Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре
Сэкономили на перелетах, потратились на чемоданы
Сколько россияне тратят на отдых
Фары проверят по осени. Камеры научились определять, включены ли ходовые огни
В 12 регионах камеры начнут штрафовать за выключенные фары
По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции
Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
«Время»: фантастический триллер Шьямалана, от которого вы состаритесь почти на два часа
Рецензия на фильм «Время» М. Найта Шьямалана
«Возможна коррекция, но не крах»: ИИ не нашел пузыря на рынке недвижимости в России
Искусственный интеллект нашел в Москве районы с «перегретыми» ценами на жилье
Убытки на 4 млрд: как засуха губит Урал
Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области
«Произошла ошибка»: в нижнем белье нашли опасное вещество
Роскачество выявило в нижнем белье Incanto десятикратное превышение нормы токсичного вещества
«Заставила меня понять, что я гей»: Майли Сайрус шокировала фанатов новым мерчем
Майли Сайрус презентовала провокационные футболки
Стратегию электрификации транспорта России резко уценили
Минэкономики на 250 млрд рублей сократило запросы на зеленый автопром
Кинофестиваль «Новая женственность» раскритиковали феминистки. Его куратором выступил мужчина
В «Художественном» объяснили, почему за фестиваль женского кино отвечает мужчина
Лучшие фото, снятые на iPhone в 2021 году
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях