Четверо туристов пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Группа из восьми туристов попала под камнепад во время экскурсии в Черекском районе Кабардино-Балкарии, четыре человека получили травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Главное управление МЧС.

«Гора Куру, восемь человек попали под камнепад — четыре травмированы, четыре нет», — рассказали в экстренных службах.

Для эвакуации группы туристов задействовали вертолет Ми-8, так как туристы находятся в недоступном для машин месте, а время пешего подхода к альпинистским ночевкам, по словам спасателей, может занять сутки.

В спасательной операции принимают участие 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер».

Ранее в Абхазии четверых российских туристов унесло в море, один из них погиб.