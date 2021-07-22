В РАН рассказали об особенностях «гамма»-штамма COVID-19

Академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев прокомментировал сообщение научного центра «Вектор» о том, что в России выявлен «гамма»-штамм COVID-19. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, он менее опасен, чем индийская разновидность коронавирусной инфекции.

«Обнаружение «гамма»-штамма не значит, что он вытеснит циркулирующие в России разновидности COVID-19», — сказал эксперт.

Зверев также отметил, что «гамма»-штамм коронавируса отличается от остальных разновидностей тем, что у него есть несколько мутаций на участке, связанном с рецепторами. Наиболее близким к нему по строению является британский штамм COVID-19.

«Там всего две серьезных мутации, но они менее опасны, чем в том же «дельта», то есть индийском штамме. То есть они не сильно должны менять свойства вируса. Если вакцины работали против обычного коронавируса, то они должны работать и против этого штамма. По идее ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику», — подчеркнул академик.

Кроме того, специалист отметил, что паниковать из-за обнаружения данного штамма коронавируса не нужно.

«Вот у нас все говорят про индийский штамм, но его в Индии было зафиксировано всего 10 процентов от общего числа заболевших, это по данным трехнедельной давности. Отдельные случаи есть, но это не значит, что он сейчас заместит те штаммы, которые циркулируют у нас в стране», — добавил ученый.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма» выявлен на территории России, он, как и индийский штамм «дельта», является более заразным.

В начале лета ученые сообщили об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2 — «дельта», в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.