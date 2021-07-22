В американском штате нашли причину роста смертности от COVID-19 в домах престарелых

В американском штате Колорадо отставание по вакцинации среди персонала домов престарелых связывают с недавним ростом числа случаев заражения и смерти от COVID-19, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в масштабах страны около 59% персонала домов престарелых получили прививки, однако в некоторых штатах уровень вакцинации намного ниже — около 40%.

Расследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывает, что ситуация в Колорадо «вызывает опасения среди врачей общественного здравоохранения», поскольку борьба за здоровье пожилых не будет успешной, если большинство работников не будут вакцинированы, сообщает агентство.

На национальном уровне данные, собранные CDC, показывают, что количество смертей и подтвержденных инфекций среди персонала значительно снизилось с момента начала вакцинации в январе. Но количество смертей среди невакцинированных сотрудников, о которых сообщалось в июле, снова начало расти.

CDC не обнародовал полные результаты своего расследования, но заявил, что планирует опубликовать данные в предстоящем еженедельном отчете по заболеваемости и смертности.

По данным агентства, некоторые эксперты призывают властей потребовать от сотрудников домов престарелых делать прививки, однако, руководители учреждений опасаются, что такой шаг может иметь неприятные последствия — побудить многих, испытывающих сомнения в отношении вакцинации, просто уволиться с работы.

Ранее сообщалось, что более трети американцев верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу COVID-19.