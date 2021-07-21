В Италии чиновник застрелил мигранта в баре

Городской асессор по вопросам безопасности, член партии «Лига» Массимо Адриатичи в городе Вогера на севере Италии застрелил мигранта во время конфликта. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.

Адриатичи выстрелил в 39-летнего уроженца Марокко вечером 20 июля.

Согласно предварительным данным, ссора между ними произошла в баре на городской площади.

По словам городского асесора, он находился на прогулке, когда увидел мигранта, пристававшего к клиентам заведения. Держа пистолет, чиновник пообещал нарушителю вызвать полицию, но в ответ тот толкнул Адриатичи и при падении на землю прозвучал выстрел. Пострадавший скончался в больнице, а чиновника поместили под домашний арест.

Первые проверки карабинеров установили, что стрелявший имеет разрешение на ношение оружия, отмечает газета.

В «Лиге» посчитали, что данный инцидент стал результатом агрессии, а выстрел был случайным.

«Жертва была известна горожанам и силам правопорядка из-за эпизодов насилия и появления в нетрезвом состоянии», — отметили в партии.

Ранее сообщалось, что в сочинском курортном районе Адлер произошла перестрелка, в ходе которой погибли двое судебных приставов .