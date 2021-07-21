В СФ прорабатывают законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов

В Совете Федерации прорабатывают законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам, сообщает ТАСС.

Законопроект разработал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, в его проекте также предусмотрена альтернатива аресту в виде штрафа в размере 20 000 руб.

«Неуплата бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей», — указано в тексте законопроекта.

Кутепов предлагает дополнить существующую статью КоАП, так как на данный момент в действующем законе предусмотрена ответственность только за неуплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о наказании за неполную уплату алиментов.