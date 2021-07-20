Мясников высказал опасения о появлении новых штаммов COVID-19 в России

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал опасения, связанные с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram -аккаунте.

«Слишком непредсказуемое поведение вируса. Новые мутации появляются и будут появляться. При этом, положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию», — подчеркнул Мясников.

Кроме того, врач выразил обеспокоенность в связи с распространением южноафриканского штамма в России.

Он напомнил россиянам о мерах профилактики COVID-19: избегание мест скоплений людей, соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 6 млн случаев заражения коронавирусом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».