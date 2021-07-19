Врач рассказал, что женщины стали чаще болеть COVID-19

Главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что женщины стали болеть COVID-19 на 7% больше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это преимущественно женщины, не вакцинированные, старше 50 лет, с подтвержденным ковидом, поступающие на 5-е сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2. <...> Женщин стало болеть на 7% больше, а подтвержденный ковид обнаруживается в 26% случаев чаще», — написал он.

По словам специалиста, среди симптомов все больше стали встречаться жалобы на желудочно-кишечный тракт и реже — потеря обоняния и вкуса.

Кроме того, врач подчеркнул, что его больница работает в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта 2020 года, за это время вирус несколько раз видоизменялся.

«В самом начале мы имели дело с «уханьским штаммом», сегодня «дельта-штамм» коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов», — добавил Вечорко.

Также он отметил, что течение заболевания стало более стремительным.

Ранее ученые Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии сообщили, что беременные женщины заражаются коронавирусной инфекцией в три раза чаще, чем другие люди.